Premier Lig’in 12. haftasında Burnley, Turf Moor Stadyumu’nda Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Ligde 10 puanla 17. sırada yer alan ev sahibi takım, düşme hattından uzaklaşmak ve sezonun 4. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Öte yandan 20 puanla 3. sırada bulunan Chelsea, Manchester City ile arasındaki 2 puanlık farkı kapatıp ikinci sıraya tırmanmayı hedefliyor. Burnley-Chelsea maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Burnley-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de milli aranın ardından heyecan, 12. hafta maçlarıyla başlıyor. Burnley, 3. sıradaki rakibi Chelsea'yi konuk edecek. Sezon başından bu yana 7 mağlubiyet alan ev sahibi ekip, kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vererek dönüm noktası yaratmak istiyor. Chelsea ise sezona 3 mağlubiyetle devam ediyor. Milli ara öncesi Tottenham'ı deplasmanda tek golle, Wolves'i ise 3-0'lık skorla deviren İngiliz devi, ikinciliğe yükselme şansı için sahaya çıkacak. İşte Burnley-Chelsea maçı detayları...

BURNLEY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Chelsea maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Turf Moor'daki karşılaşma, Türkiye Saati İle (TSİ) 15.30'da başlayacak.

BURNLEY-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Peter Bankes yönetecek.

BURNLEY-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony; Flemming

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Pedro, Garnacho; Delap