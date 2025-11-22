İstanbulspor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Sakaryaspor’u ağırlarken, düşme hattındaki dengelerin değişebileceği kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda taraftar desteğini arkasına alarak 7 maçlık galibiyet özlemine son vermek isteyen İstanbulspor, çıkış arayışında. Ligde 17 puanla 14. sırada yer alan Sakaryaspor ise yeni bir galibiyet serisi başlatarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İstanbulspor - Sakaryaspor karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

İstanbulspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, milli aranın ardından start aldı. İstanbulspor, 7 maçtır hasret kaldığı galibiyeti Sakaryaspor karşısında arayacak. Puan tablosunda 14 puanla 15. sırada yer alan Alper Avcı'nın ekibi, düşme hattından kaçınmak için mücadele edecek. Sakaryaspor ise bu sezon henüz umduğu başarıyı yakalayamadı. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Van Spor FK ve Serik Spor'a mağlup olan Serhat Sütlü'nün ekibi, kümeden uzak kalmak için mücadele edecek. Peki İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Sakaryaspor maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, saat 19.00'da oynanacak. Mücadelede Adnan D. Kayatepe düdük çalacak.

İSTANBULSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Sakaryaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR