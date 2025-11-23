Son dönemde aldığı sonuçlarla form grafiğini yükselten Fenerbahçe, transferde de vites artırdı. Ocak ayında forvet hattına takviye yapmayı planlayan sarı lacivertliler, dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için santrfor arayışlarını hızlandırdı. En-Nesyri'den beklenen verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, daha önce Polonyalı süper golcü Lewandowski ve Norveçli yıldız Sörloth'u gündemine alırken, son olarak Napoli'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun da listeye eklendiği ileri sürüldü.