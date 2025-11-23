Son dönemde aldığı sonuçlarla form grafiğini yükselten Fenerbahçe, transferde de vites artırdı. Ocak ayında forvet hattına takviye yapmayı planlayan sarı lacivertliler, dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için santrfor arayışlarını hızlandırdı. En-Nesyri'den beklenen verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, daha önce Polonyalı süper golcü Lewandowski ve Norveçli yıldız Sörloth'u gündemine alırken, son olarak Napoli'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun da listeye eklendiği ileri sürüldü.
Kanarya'da hedef: Bitirici golcü. Napoli'de bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen 32 yaşındaki Belçikalı forvetin, 1 Aralık'ta sahalara dönmesi bekleniyor.
MİLLİ FORMA İLE 89 GOL ATTI
Fiziksel gücü ve 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Lukaku'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli golcünün sözleşmesi ise 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
Belçika Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Lukaku, milli formayla çıktığı 124 maçta 89 gol atarak ülke futboluna katkı yaptı. Geçen yıl Napoli'nin Serie A'daki şampiyonluğunda yıldız forvet, aktifti. Takvim'in haberine göre; Fener'in radarına girmesi, transfer dönemine yönelik beklentileri artırdı.
15
Fizik gücü ve 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Lukaku'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız golcünün kontratı ise 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
İTALYA'DA KUPA KAZANDI
Lukaku geçen yıl Napoli'nin İtalya ligi şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Belçikalı yıldız forvet, attığı gollerle takımını zafere ulaştırdı.