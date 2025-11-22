Fulham ile Sunderland karşı karşıya: Maç hangi kanalda?

Premier Lig’in 12. haftasında Fulham, Craven Cottage’da Sunderland’ı ağırlıyor. Milli ara öncesi Everton deplasmanında 2-0’lık mağlubiyetle sarsılan Marco Silva’nın ekibi, 6 puanla 15. sırada bulunuyor ve çıkış yakalamak istiyor. 19 puanla 4. sıradaki Sunderland ise ilk 3 hedefini sürdürmek için sahada olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’ler haberimizde.

Fulham-Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli aranın sona ermesiyle 12. hafta maçları start aldı. Fulham, Craven Cottage'de Sunderland'ı konuk edecek. Milli ara öncesi mağlubiyet serileriyle ligde 15.sıraya gerileyen ev sahibi ekip, rakibi karşısında taraftarının gücüyle sürpriz arayacak. Sunderland ise milli ara öncesi geçtiği düşüşle 2 maçlık beraberlik serisini deplasmanda noktalamak istiyor. Peki Fulham-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fulham-Sunderland maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Londra'da, Craven Cottage'deki karşılaşma, saat 18.00'da başlayacak.

FULHAM-SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham-Sunderland maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Darren England yönetecek.

FULHAM-SUNDERLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Kevin; Jimenez

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Traore, Isidor, Le Fee