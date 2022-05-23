atv ekranlarının sevilen dizilerinden Hakim, 7. bölümüyle ekranlara gelecek. Hakim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Hakim 7. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Hakim'in 7. bölümünde neler yaşanacak? Hakim'in 7. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Hakim dizisinin 7. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından yayınlanan Hakim dizisi, 7. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Hakim izleyicileri, dizisinin 23 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen 7. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Hakim'ın 7. bölüm bilgileri...

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Hakim 7. BÖLÜM KONUSU

Ayşe'nin, Ömer Arif'le Azem'i bir arada görmesi bütün taşları yerinden oynatır. Ömer Arif hayatının kararını vermek zorunda kaldığı o ana gelmiştir.

Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır. Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır.

Oyuna yeni giren Kadir, pek çok gizli anlaşmayı da beraberinde getirir. Ortada, Ömer Arif'in öğrendiği anda yer yerinden oynayacak büyük sırlar vardır. Hem de Cevdet'in her şeyini kaybetmesine sebep olacak kadar... Dostu Ömer Arif'i bile...

Azem'in gücünü sorgulayanların başı büyük beladadır. Azem varlığını yeniden hatırlatmak için düşmanlarına büyük bedeller ödetir.

Gülbahar, Azem ve Zümrüt... Geçmişten gelen büyük bir bağ bu bölümde ortaya çıkar.

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Yapımcı: Limon Film / Hayri Aslan

Yönetmen: Erkan Tunç, Süleyman Mert Özdemir

Senaryo: Yılmaz Şahin, Çağla Kızılelma

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)

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