Ünlü şarkıcı Derya Uluğ son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Derya Uluğ ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Derya Uluğ kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Derya Uluğ'un boyu kaç? Derya Uluğ ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Derya Uluğ'un özel hayatına ilişikin bilgiler merak ediliyor. İnternet kullanıcıları, arama motorlarında "Derya Uluğ kimdir?", "Derya Uluğ kaç yaşında?", "Derya Uluğ nereli?", "Derya Uluğ'un boyu kaç?" gibi soruları aratıyor. Peki, Derya Uluğ kimdir? Kaç yaşında, nereli ve boyu kaç? Derya Uluğ'un albümleri ve şarkıları neler? İşte Derya Uluğ ile ilgili tüm bilgiler...

DERYA ULUĞ KİMDİR?

Derya Uluğ, 21 Şubat 1986 tarihinde dünyaya geldi. İzmir'de doğdu ve büyüdü. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailede doğdu. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okuduktan sonra, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere Gündeş'in yanından ayrıldı. İlk çalışmasını 2016 yılında Okyanus adlı single'ı ile yayınladı. Şarkının söz ve müziği Asil Gök ve Derya Uluğ'a, düzenleme Burak Yeter'e aittir. Derya Uluğ'un boyu 1.66'dır.

DERYA ULUĞ ŞARKILARI

- "Okyanus" (2016)

- "Canavar" (2017)

- "Sen Maşallah" (Güven Yüreyi ile birlikte) (2017)

- "Nabız 180" (2017)

- "Ne Münasebet" (2018)

- "Ayrılığın Yükü Ağır" (2018)

- "Sürgün Aşkımız" (Emrah Karaduman ile birlikte) (2018)

- "Kafalar Karışık" (2018)

- "Ah Zaman" (2019)

- "Göremedim Bi de Sen Bak" (2019)

- "Leyla & Mecnun" (Cem Belevi ile birlikte) (2020)

- "Şu Saniye" (Akustik Cover) (2020)

- "Perişanım Şimdi" (Akustik Cover) (2020)

- "Yağdır" (Akustik Cover) (2021)

- "Kanunlar Gibi" (2021)

- "Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio & Irmak Arıcı ile) (2021)

- "Kanunlar Gibi" (Akustik) (Metehan Köseoğlu ile) (2021)

- "Sana Çıkıyor Yollar" (Kaderimin Oyunu Orijinal Dizi Müziği) (2021)

- "Canım Dediklerim" (Saygı Albümü: Bergen) (2022)

