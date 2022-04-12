Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüller takımı ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Öte yandan Survivor'da sürpriz bir ismin yarışmadan ayrıldığı açıklanacak. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da nefes kesen mücadele sürüyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, yeni bölümde oynanan ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

Öte yandan Survivor'da sürpriz bir ismin adaya veda ettiği açıklanacak. Peki, Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'un yeni bölümüyle ilgili bilgiler haberimizde...

SURVIVOR ALL STAR 2022'DE ADAYA KİM VEDA EDECEK?

Büyük çekişmeye sahne olan ödül oyununu Ünlüler Takımı kazandı. Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe haftaya eleme adayları olarak girdiler. Eleme konseyinde seçilecek olan isim adaya veda edecek. Elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda