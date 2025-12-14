Haberler Galatasaray Haberleri Transferde flaş gelişme! Osimhen Chelsea'ye önerildi

Transferde flaş gelişme! Osimhen Chelsea'ye önerildi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Chelsea'nin eski yıldızı William Gallas, eski takımına Osimhen'i transfer etmesi için çağrı yaptı. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızlarından William Gallas, Nijeryalı oyuncunun transfer edilmesi üzere Ada temsilcisine çağrıda bulundu.

Enzo Maresca'nın ekibinde mevcut santrforların beklentileri karşılayamadığını söyleyen Gallas, Chelsea'nin daha önce de gündemine aldığı Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini ifade etti.