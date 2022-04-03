Bu yıl 94. kez organize edilen Oscar (Akademi) Ödülleri'ne Will Smith damga vurmuştu. Komedyen Chris Rock'a tokat atan ünlü aktörden şaşırtan bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...
Oscar'a damga vuran Will Smith'ten flaş hamle!
94. Oscar Ödül Töreni'nde, eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith, flaş bir karar aldı. Tüm dünyanın gündemine oturan olay sonrası ünlü aktörden şaşırtan bir hamle geldi. İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 11:52
94. Oscar Ödül Töreni'nde eşinin hastalığı üzerinden espri yapan komedyen Chris Rock'a, sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı.
53 yaşındaki oyuncu, daha sonra ödülü almak için sahneye çıktığında ise gözyaşlarıyla özür dilemişti.