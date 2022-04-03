Oscar'a damga vuran Will Smith'ten flaş hamle!

94. Oscar Ödül Töreni'nde, eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith, flaş bir karar aldı. Tüm dünyanın gündemine oturan olay sonrası ünlü aktörden şaşırtan bir hamle geldi. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 11:52