atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi dizisi, son olarak 3. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Dizinin hayranları, 4. bölümü merakla bekliyor ve arama motorlarında, "Adı Sevgi 4. bölüm ne zaman? Adı Sevgi son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adı Sevgi son bölüm izle" konuları izleyiciler tarafından aratılıyor. Peki, Adı Sevgi 4. bölüm ne zaman? Adı Sevgi son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

ADI SEVGİ 4. YENİ BÖLÜM İZLE - Atv ekranlarının yeni dizilerinden Adı Sevgi, ilk üç bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen 4. yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Adı Sevgi 4. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 4. bölüm izle" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte 3 Nisan Pazar günü yayınlanan Adı Sevgi dizisinin 4. yeni bölümüyle ilgili merak edilenler...

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ADI SEVGİ 4. BÖLÜM KONUSU

Zeynep'i kaçıran Volkan beklemediği bir şekilde Emir'in eline geçmiştir. Elif, Zeynep'in güvenliğini sağladıktan sonra onun yaralarını sarmaya çalışırken, Emir ise Volkan'ın yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. Ancak Zeynep'in kurtuluşu için attıkları adımlar sonrası ikili arasında çatışmalar yaşanır. Emir, Ekrem'e Zeynep ve ailesini özgürlüğüne kavuşturacak gizli bir teklifle gider.

Her ne şartla olursa olsun oğluna kavuşmak isteyen Macide, gözünü ne kadar karartabileceğini bir kez daha gösterir. Elif ve Emir'in ona aşıladığı umuda tutunmaya çalışan Zeynep, Macide'nin ailesine saldırısıyla sarsılır.

Diğer yandan okulda olanların faturası Fidan'a kesilmiş, Fidan'ın Sarpça'dan uzakta başka bir okula gönderilmesine karar verilmiştir. Elif, Zeynep'in kurtuluşunu planlarken; Macide'nin bu kararına karşı gelmeleri için Şükran'ı ve Fidan'ı ikna etmeye çalışır.

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Yapımcı: Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen: Sadullah Celen

Senaryo: Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik: Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular: Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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