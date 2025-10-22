Athletic Bilbao-Karabağ maçı tıkla izle | Athletic Bilbao-Karabağ maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 3. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Athletic Bilbao, evinde Karabağ FK’yı konuk edecek. İlk iki maçında istediği sonuçları alamayan İspanyol temsilcisi, bu kez taraftarı önünde ilk galibiyetini elde ederek grupta yeniden söz sahibi olmayı hedefliyor. Turnuvaya fırtına gibi bir başlangıç yapan Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise gözünü üçüncü galibiyete dikmiş durumda. 2’de 2 ile ligin üst sıralarına yerleşen Qurban Qurbanov’un öğrencileri, zorlu deplasmanda da yükselen form grafiğini sürdürerek Şampiyonlar Ligi’ne damgasını vurmayı amaçlıyor. Peki, Athletic Bilbao-Karabağ maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. İspanya temsilcisi Athletic Bilbao, sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk edecek. Turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Bilbao, ilk 2 maçında puanla tanışamazken, bu kez taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek istiyor. Diğer yanda Karabağ cephesi, Şampiyonlar Ligi'ne rüya gibi bir başlangıç yaptı. Üst üste 2 maçını da kazanan Azerbaycan temsilcisi, İspanya deplasmanında da galibiyet serisini sürdürüp adını zirveye yazdırmanın peşinde. Peki, Athletic Bilbao-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO-KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Karabağ maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO-KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sen Mames Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao-Karabağ maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO-KARABAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Athletic Bilbao: Simon, Berchiche, Paredes, Vivian, Areso, de Galarreta, Jauregizar, Williams, Sancet, Williams, Guruzeta

Karabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev, Malinowski, Bicalho, Kashchuk, Andrade, Zoubir, Duran

KARABAĞ TARİH YAZIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Benfica maçını 3-2, Kopenhag karşılaşmasını ise 2-0 kazanarak turnuvaya damga vuran Karabağ, 6 puanla 10. sırada yer alıyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Qurban Qurbanov'un öğrencileri, İspanya temsilcisine karşı da kazanıp zirve yarışına ortak olmayı amaçlıyor.