Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcısı Orhan Kaynak’ı Beşiktaş-Gençlerbirliği maçına göndermişti. Tekke’nin hedefinde, sezon başında kiralık olarak başkent ekibine giden genç yetenek Göktan Gürpüz vardı. İşte detaylar...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcısı Orhan Kaynak'a özel bir görev verdi. Kaynak, Fatih Tekke'nin talimatıyla Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti. Fotomaç'ın haberine göre Orhan Kaynak'ın asıl hedefi ise sezon başında başkent ekibine kiralanan Göktan Gürpüz oldu.

Trabzonspor cephesi, 22 yaşındaki on numaranın gelişimini yakından izliyor. Göktan'ın bu sezonki performansı teknik ekibi memnun etti. Genç futbolcu, şu ana kadar 9 maçta 2 asist üreterek takımına katkı sağladı.

Tekke'nin, sezon sonunda Göktan Gürpüz'ün durumuna göre yeni bir değerlendirme yapacağı öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin de oyuncunun gelişiminden memnun olduğu ve gelecek planlarında yer verdiği belirtiliyor.