FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Fenerbahçe..."
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrılan Benfica'da maçın ardından Jose Mourinho dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu açıklamalarında bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri... FB SPOR HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, deplasmanda Newcastle United'a konuk oldu.
Portekiz ekibi, İngiliz temsilcisine 3-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.
Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, sezon başında Benfica'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de konuştu.
"FENERBAHÇE MAAŞININ 5 KATINI TEKLİF ETTİ"
Tecrübeli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili "Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu." ifadelerini kullandı.