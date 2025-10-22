Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Stuttgart maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı sürüyor! Temsilcimiz Fenerbahçe, grubun 3. haftasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği “Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?” sorusu yanıt buldu. Peki, Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Stuttgart maçı hangi kanalda? İşte detaylar!