Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde kritik bir maça hazırlanıyor. Alman temsilcisi Stuttgart ile 3. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Taraftarlar "Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Bu önemli karşılaşma, grubun kaderini belirleyecek maçlardan biri olacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkarken, Stuttgart deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Stuttgart maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, kendi sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.
FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.