İspanya'da gündem oldu! Jhon Duran ve maliyeti...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi yaşanıyor. Oyuncunun geldiği günden bu yana hem oynadığı futbol hem de geçirdiği sakatlık sonrası yaşananlar damga vurdu. Kolombiyalı yıldız için son olarak İspanyol basını da dikkat çeken bir habere yer verdi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 22.10.2025 - 09:48Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 - 09:52
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı nedeniyle bir türlü form tutturamayan Jhon Duran, İspanyol Marca gazetesinde manşete taşındı.
Marca'da yer alan habere göre 1 yıllığına sarı-lacivertlilere kiralanan 21 yaşındaki genç forvetin, finansal ve sportif bir skandalın odağında yer aldığı, kira bedelinin fahiş maliyeti, sahadaki yokluğuyla keskin bir tezat oluşturduğu aktarıldı.
Türk medyasının Duran'ı, taraftarın sabrını tüketen başarısız bir yatırım olarak nitelendirdiği de eklendi.
İspanyol basınında ayrıca A Spor yorumcularının sözlerine de yer verilirken, "Ligin ilk yarısı bitmek üzere ve Duran ortalıkta yok. Oyuncunun kiralık bedeli 20 milyon Euro" ifadeleri de kullanıldı.