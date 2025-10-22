Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Son haftayı puansız kapatan iki ekip, bu karşılaşmada yeniden çıkış yakalamanın peşinde olacak. Zorlu deplasmanda 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak olan İstanbul ekibi, moral depolayarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise İlhan Palut yönetiminde taraftarı önünde galibiyet alarak puanını 11’e yükseltmek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasında oynanacak Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Zeqiri, Buljubasic, Emrecan, Jurecka

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Opoku, Operi, Berat, Crespo, Deniz, Kemen, Brnic, Shomurodov