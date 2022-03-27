Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 26. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı dizisi, 26. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 26. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 26. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı, 26. bölümüyle ekranlara geldi. Yargı'nın 26. bölümünde neler yaşandığı merak edilirken, dizinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Yargı'nın yeni bölümünde neler yaşandı? Yargı dizisinin 26. bölümüyle ilgili tüm bilgiler ve Yargı dizisinin yeni bölümü haberimizde...

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YARGI 26. BÖLÜM KONUSU

Zafer'in ölümünün ortaya çıkmasından sonra Çınar kontrolünü kaybediyor!

Zafer'in ölüm haberinin duyulmasından sonra Erguvan ailesi yıkılmıştır. Başta Gül ve Ceylin olmak üzere tüm aile şok içindedir. Ilgaz elinden geldiğince Ceylin'in yanında olurken Metin ve Çınar için vicdan muhasebesi başlamıştır. Çınar yavaş yavaş kontrolünü kaybetmektedir.

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Zafer'in kaybı Ceylin'i yıkmıştır. Bu konuda en büyük destekçisi Ilgaz olur. Ancak diğer cephede işler daha karışıktır. Metin, Ilgaz ve Ceylin'in düşman olmaması için Zafer ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyecektir. Ancak Metin bunu yapmak için uğraşırken zor bir durumun içinde kalır.

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