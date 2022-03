1990'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla ve başrol oynadığı Çılgın Bediş dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Yonca Evcimik trend oldu. İnternet kullanıcıları, arama motorlarında Yonca Evcimik'in hayatına dair bilgileri araştırıyor. Peki, Yonca Evcimik kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in hayatına ilişkin tüm bilgiler...

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.

1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. 1984'e kadar burada Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı, Carmen gibi birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı filmlerinde oynadı. 1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşk Olsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu ve show girl olarak çalıştı.

MÜZİK HAYATI

1991 yılında ilk albümü "Abone"yi piyasaya sürdü. İlk 2,5 ay satmayan albüm Evcimik'in TRT'de yayınlanan Yarım Elma isimli programa dansçılarıyla birlikte katılması ile patladı. 2009 yılında açıklanan rakamlara göre albüm 2 milyon 800 bin sattı. Programdan sonra çok beğenilmesiyle Evcimik'in ilk olarak "Abone" ve "Şok" isimli şarkılarına ardından albümündeki birçok şarkıya klipler çekildi. Albüme adını veren "Abone" şarkısının sözlerini Aysel Gürel yazmış, bestesini Garo Mafyan yapmıştır.

1992 yılının sonunda ikinci albümü "Kendine Gel"i piyasaya sürdü. Bu albüm Türkiye'de ilk kez reklam kampanyası şeklinde hazırlanan albüm oldu. Klip kartoneti, bilbordlardaki fotoğraflar ve çekilen ilk klip birbirini tamamlayıcı nitelikte hazırlandı. İlk kez vücut ritmi de bu albümde kullanıldı. O zamanlar Türkiye'de vücut ritmiyle çıkarılan sesleri kayıt etmek için özel bir aygıt bulunmadığı için Yonca Evcimik ve 11 dansçı stüdyoda mikrofonlar yardımıyla dans koreografisindeki vücut seslerini müziklerinde kullanmışlardır. Albümün ilk klibi ayrıca profesyonel anlamda çekilen ilk Türk klibi olma özelliğini taşır.

1993 yılında Erol Temizel'in piyasaya çıkardığı "Dom Dom Kurşunu" adlı Türkiye'nin ilk teklisinin ardından 1994'te Yonca Evcimik, "8.15 Vapuru" adlı Türkiye'nin ikinci teklisini yaptı. Evcimik tek şarkı ve onun 3 remiksinden oluşan tekliyle yeni albümünün tanıtımını yapmış oldu. Şarkının klibi Kadıköy'de; İzel, Ercan Saatçi ve Seden Gürel ile beraber çekildi. Bu single yaklaşık 400.000 adet sattı.

Evcimik, 1994 yılının Temmuz ayında "Yonca Evcimik '94" adlı albümünü piyasaya sürdü. Farklı bir tarz deneyen şarkıcı, Jamaican Rap Sound'un Türkiye'de ilk kez kullanıldığı bu albümle popülaritesinden ve başarısından bir şey kaybetmediğini kanıtladı. Bu albüm Abone'den sonra Evcimik'in en çok satan ikinci albümü oldu.

Aralık 1995'te "I'm Hot For You" adlı albümünü piyasaya sürdü. Albüm ilk olarak Hollandalı bir yapım şirketi tarafından 3 şarkılık tekli olarak piyasaya sürüldü. 30 Eylül 1995'te albümün tanıtımı Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olan Amsterdam Chemistry Club'da yapılmış, Radio2019 bu lansmanı canlı olarak radyodan vermişti. 29 Eylül 1995'te parçanın klibi MTV Party Zone'da gösterildi. Gerek promosyonun tamamıyla Avrupa'ya dönük olması ve gerekse tekli formatının sadece Avrupa'da piyasaya çıkacak olması, bu girişimi daha da önemli kıldı. Parça, Hollanda'da 12 inch (promo) ve cd formatında basıldı ve "I'm Hot For You", onun Dub Miksi ve "Haydi Durma Dans Et" adlı üç parçalık maksi tekli, 1 Ekim 1995'te Avrupa'da satışa sunuldu. Parçanın klibi, yurtdışından gelen bir ekip tarafından üç gün çalışılarak çekildi. Klibin yönetmenliğini Rene Nujiens yaparken, prodüktörlüğünü "I'm Hot For You" isimli parçanın da söz yazarı olan Richard Cameron yaptı. Daha sonra Evcimik bu albümü 5 Türkçe ve 3 İngilizce şarkı ve 4 remix olarak Türkiye'de piyasaya sürdü. Albümdeki sözü ve müziği Nazan Öncel'e ait olan "Sallan Yuvarlan" adlı şarkı Türkiye'nin ilk Rock'n Roll şarkısıdır.

1997 yılında "Yaşasın Kötülük" isimli tekli çalışması piyasaya sürüldü. Sezen Aksu'nun söz yazarlığını yaptığı teklinin yayınlanması ile aynı dönemde hararetli bir şekilde tartışılan siyasi olaylar ile paralel şekilde sözlerinin denk düştüğü şarkının bestesini Garo Mafyan, video klibin yönetmenliğini Erhan Ceyhan yaptı.

1998'de "Günaha Davet" albümünü piyasaya sürdü. Evcimik'e bu albümde Sezen Aksu, Şebnem Ferah, Fatih Erkoç gibi isimler vokal olarak eşlik etti. Bu albümün gündemde olduğu yıllarda Sezen Aksu "Eğer Madonna'ya verilen imkanlar Yonca'nın elinde olsaydı, bugün Yonca Evcimik Madonna'dan daha ileride olurdu." açıklamasında bulunmuştur. Evcimik ayrıca, bu albümündeki "Tatlı Kaçık" şarkısıyla 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 1998 yılının "Pop Müzik En İyi Kadın Sanatçısı" ödülüne lâyık görüldü.

Müzik çalışmalarına üç yıl ara veren Yonca Evcimik, 2001 yılında "Herkes Baksın Dalgasına" adını verdiği 6. stüdyo albümüyle müzik piyasasına geri geldi. Evcimik, bu albümde ayrıca "Bir Şans Daha" isimli bir ilahi seslendirdi.

2002 yılının yaz mevsiminde, 1991-1994 arasındaki albümlerinde yayınladığı 12 şarkısının, Türkiye'nin en ünlü DJ'leri tarafından yapılan remixleri ile hazırladığı "The Best of Yoncimix - Remixes" adlı derleme albümünü yayınladı. Evcimik ayrıca bu albümün şarkı seçiminde resmi fan kulüp üyelerinin fikirlerini aldı ve albüm kartonetinde fan kulüp üyelerinin kolaj çalışmalarına yer verdi. Albümün ilk video klipleri "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Bandıra Bandıra" şarkılarının megamix versiyonlarına çekildi.

2004'te DMC etiketi ile "Aşka Hazır" adlı EP'sini yayınladı. Bu albümde "Sallayalım Dünyayı" ve "Aşkım" şarkılarına video klipler çekildi. 2005 yılında söz yazarlığını ve bestesini kendi yaptığı "Oldu Gözlerim Doldu" adlı teklisini çıkardı.

21 Ekim 2008′de 3 yıllık aradan sonra "Şöhret - İbret Öyküsü" adındaki albümünü piyasaya sürdü. PopKorn adlı kız grubuna ve şarkılarına söz yazan dansçı Uğur Yıldıran (U.UR)'a kendi albümünde yer verdi. Albüme ismini veren "Şöhret" isimli şarkının sözlerini Bora Öztoprak ve Yonca Evcimik birlikte yazıp müziğini Bora Öztoprak yaptı. Albümdeki "Çapkın Kız" isimli şarkıya klip çekildi.

Evcimik, 2010 yılında "Tweetine Bandım" isimli tekliyi piyasaya sürdü. Şarkı sosyal paylaşım sitelerindeki sözcükler kullanılarak "Tiridine Bandım" türküsünün müziğine uyarlandı. Sözleri Merve Gürcan'a, müziği Emre Gürcan'a ait olan şarkının klibini Uğur Yıldıran (U.UR) çekti. Evcimik "Bu tekli benim müzik kariyerimde bir değişiklik yaptığımı göstermiyor. Sadece eğlence amaçlı, gülelim ve eğlenelim diye yaptığımız bir şarkı." açıklamasını yapmıştır.

Yonca Evcimik, hayvan hakları için başlattığı "Var Olmak Haktır" adlı sosyal sorumluluk projesi için 2011 yılında çeşitli sanatçılarla birlikte "Seni Hâlâ Seviyorum" isimli single'a imza attı.

Eylül 2012'de sözleri Barlas Erinç'e, bestesi Tolib Kuliev'e, düzenlemesi İskender Paydaş'a ait olan "Yallah Sevgilim" isimli bir single yaptı. 2014'ün Haziran ayında ise "15." adlı albümünü piyasaya sürdü.

Yonca Evcimik'in "Abone" ile başlayan müzik kariyerinde aldığı ödüller arasında "En Çok Satan Albüm Ödülü", "Ümit Vaad Eden Sanatçı Ödülü", Türkiye'de dönemin en önemli ve etkili video müzik kanalının düzenlediği organizasyonda "Pop Müzik En İyi Kadın Sanatçı Ödülü" ve KKTC'de düzenlenen bir törende "Yılın Kadın Pop Sanatçısı Ödülü", doğaya ve canlılara verdiği önemden ve bu konudaki çalışmalarından dolayı Doğa ve Çevre Derneği'nden "Yılın Çevrecisi Ödülü" bulunmaktadır.

DİĞER ÇALIŞMALARI

Kariyeri boyunca birçok TV projesinde yer aldı. 1993'te Karambol Show adlı show programı hazırlayıp sunan Evcimik, 1996 yılında Çılgın Bediş dizisinde "Bediş" rolünde başrol olarak oynadı. 2006 yılında ilk kez Benimle Dans Eder misin? adlı dans yarışmasında jüri koltuğuna oturdu. Yarışmanın dört sezonunda yer alan Yonca Evcimik, 2007 yılında Cumartesi sabahları ekrana gelen "Yoncimik Harikalar Diyarı" adlı çocuk programını sundu. 2008 yaz aylarında yayınlanan "İkizler" adlı yarışmada da jüri olarak yer aldı.

Evcimik'in ayrıca prodüksiyon çalışmalarında da bulundu. Kendi kliplerinin yanı sıra, tekli ve albümlerinin prodüktörlüğünü yaptığı Çıtır Kızlar ve Birkaç İyi Adam gruplarının birçok video klibine ve 2007 yılında Yeliz'in "Yalan" adlı şarkısının klibine yönetmenlik yaptı.

Şarkıcının müzik dünyasına girdiği ilk yıllarda basın ve sevenleri tarafından kendisine yakıştırılan "Yoncimik" lakabını Türkiye'nin lisanslı markası haline getirmeyi hedefleyen Evcimik, bu konu ile ilgili en önemli girişimini 2006 nisan ayında yayınladığı, psikiyatr ve pedagogların denetiminde kendi kaleme aldığı "Yoncimik'in Maceraları 1 - Bayram" ve "Yoncimik'in Maceraları 2 - Doğum" ile gerçeğe dönüştürdü. Evcimik, serinin ilk ve ikinci sayısı Yoncimik projesi kapsamında "Yoncimik Bebekleri"ni satışa sundu. "Yoncimik" projesi kapsamında ele aldığı bir diğer alan olan gençlik dergisi projesi "Yoncimix" ise 2006 ağustos ayında yayınlanmaya başladı. Yoncimik markasının çantalarını da 2008 yılında piyasaya sürmüştür.

Yonca Evcimik, Şubat 2013'te Yonca Evcimik TV adında, kendi adını taşıyan ve internetten yayın yapan bir web televizyon kanalı açtı. Kanalda; Yeliz, Çiğdem Tunç, Cenk Erdem gibi isimler programlar yaptı.

YONCA EVCİMİK ŞARKILARI

Albümleri

1991 - Abone

1992 - Kendine Gel

1994 - Yonca Evcimik '94

1995 - I'm Hot For You

1998 - Günaha Davet

2001 - Herkes Baksın Dalgasına

2008 - Şöhret - İbret Öyküsü

2014 - 15.

Teklileri, EP'leri

1994 - 8.15 Vapuru

1995 - I'm Hot For You

1997 - Yaşasın Kötülük

2004 - Aşka Hazır (EP)

2005 - Oldu Gözlerim Doldu

2008 - Şöhret (EP, PopKorn & Uğur Yıldıran U.UR)

2010 - Tweetine Bandım

2011 - Seni Hâlâ Seviyorum

2012 - Yallah Sevgilim

2016 - Aha!

2017 - Kendine Gel (feat. İrem Derici & Gökçe)

2017 - Ortaya Karışık (EP)

2020 - Ayıp Şeyler

Remix Albümleri

2002 - The Best of Yoncimix - Remixes

2016 - Aha! - Remixler

Arşiv albümleri

2012 - 5'i 1 Yerde - Altın Albümler (Abone, Kendine Gel, '94, Yaşasın Kötülük, Yoncimix)

Düetleri

2002 - Kırmızı Kart feat. Faruk K

2005 - Oldu Gözlerim Doldu feat. Sirhot

2005 - Oldu Gözlerim Doldu feat. DJ Murad

2007 - Gözyaşı feat. Sirhot

2008 - Ah Be Yonca feat. Uğur Yıldıran (U.UR)

2011 - Seni Hâlâ Seviyorum feat. Çeşitli Sanatçılar (Doğa Rutkay, Bora Öztoprak, Zeyno Gönenç, DJ Hüseyin Karadayı, Yeliz, Deniz Erten, Derya Baykal, Hakan Peker, Burcu Güneş, Metin Özülkü, Ebru Şallı, Tan Sağtürk, Naz Elmas, Metin Arolat, Elif Dağdeviren, Reyhan Karaca, Bahar Korçan, Billur Kalkavan)[6]

2012 - Bandıra Bandıra feat. Volga Tamöz

2014 - Çok mu Zor? feat. Okay Barış

2016 - Kendine Gel feat. İrem Derici & Gökçe