Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star 2022'nin 25 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu? 25 Mart 2022 Survivor dokunulmaz oyununun galibi kim oldu? İşte yanıtı...

Survivor'da heyecan devam ediyor. 25 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar takımlarına dokunulmazlığı kazandırmak için parkurda ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Ünlüler takımı hem erkekler hem de kadınlar da sürklase ettiği oyunu 2-0 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımının dokunulmazlığı kazanmasının ardından gönüllüler takımı ada konseyine gitti. Yapılan oylamada Gönüller Takımı'nın ilk eleme adayı Evrim oldu.