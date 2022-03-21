Bir dönemin popüler manken ve oyuncularında İpek Tanrıyar'ın hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, katıldığı bir televizyon programının ardından İpek Tanrıyar ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, İpek Tanrıyar kimdir? Kaç yaşında? İpek Tanrıyar'ın eşi kim? İpek Tanrıyar hangi dizilerde oynadı? İpek Tanrıyar ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Oyuncu ve manken İpek Tanrıyar ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Uzun bir sürenin ardından katıldığı televizyon programıyla yeniden ekranlarda boy gösteren İpek Tanrıyar'ın hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, İpek Tanrıyar kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim? İşte İpek Tanrıyar'ın hayatıyla ilgili tüm bilgiler...

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Brindar adlı filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı. En çok, sanatçı Mutaf'ın "Aişa" şarkısının video klibinde oynamasıyla ünlenmiştir.

İPEK TANRIYAR'IN EŞİ KİM?

İpek Tanrıyar, 28 Nisan 2019'da Murat Evler ile evlendi. Çiftin bir çocuğu var.

İPEK TANRIYAR FİLMOGRAFİSİ

Kendi Okulumuza Doğru (2008)

Hayal ve Gerçek (2007)

Sıla (2006)

Sensiz Olmuyor (2005) - Aslı

Brindar (2004)

Japonyalı Gelin

Serseri (2003) - Eylül

Karaoğlan (2002) - Ülger

Belalım Benim (2002)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Karate Can (2000)