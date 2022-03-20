Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 20 Mart Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde eleme heyecanı yaşanacak.
SURVIVOR ADAYA KİM VEDA EDECEK? 20 MART
Survivor All Star'da yayınlanacak yeni bölümde eleme heyecanı yaşanacak. Elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.