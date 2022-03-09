Ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu Esra Balamir, katıldığı bir televizyon programının ardından trend oldu. İnternet kullanıcıları, Esra Balamir ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. Peki, Esra Balamir kimdir?, Kaç yaşında ve nereli? Esra Balamir'in sevgilisi kim? Esra Balamir ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Katıldığı televizyon programı sonrası gündem olan şarkıcı, oyuncu ve sunucu Esra Balamir ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Esra Balamir'in hayatıyla ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. Peki, Esra Balamir kimdir? İşte Esra Balamir'in hayatıyla ilgili tüm bilgiler...

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir, 7 Eylül 1975'te Adana'da dünyaya geldi. Kariyerine ilk olarak Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir, ardından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı. Daha sonra başka bir kanalda sabah programı sunmuştur.

Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı.

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği'nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemiştir.

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır.

ESRA BALAMİR DİSKOGRAFİ

2016 - Söke Söke (Single)

2010 - Rüyalar Gördüm

2007 – Masalcı

2005 – Bal Gibi

2002 – Kalbim Küçük

1995 – Hadi Hurma

ESRA BALAMİR FİLMOGRAFİ

2005 – Sevda Tepesi (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz) (TV Dizisi)

1998 – Sırılsıklam (TV Dizisi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1993 – Bizim Takım (TV Dizisi)

ESRA BALAMİR KATILDIĞI YARIŞMALAR

Ünlüler Çiftliği

İşte Benim Stilim