Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco ile oynayacağı mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sakatlıklardan ve karşılaşmada forma giyemeyecek isimlerden bahseden İnce, "Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışındaki tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirme sonrası kimin ne kadar süre alacağına karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.