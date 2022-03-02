Kanal D ekranlarından yayınlanan Sadakatsiz dizisi, 51. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Sadakatsiz dizisi, 50. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Sadakatsiz 51. bölüm full izle, Kanal D Sadakatsiz izle, Sadakatsiz yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Sadakatsiz dizisinin 51. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 2 Mart Çarşamba günü ekranlara geldi. Sadakatsiz 51. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 51. Bölümü

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SADAKATSİZ 51. BÖLÜM KONUSU

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?

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