Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan, Sevgililer Günü için kendisinden otomobilini isteyen genci kırmamış ve aracını vermişti. Bu jestin altından evlenme teklifi çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Galatasaray'ın yıldız ismi Arda Turan, Sevgililer Günü için kendisinden otomobilini isteyen genci geri çevirmemiş ve vermişti. Bu jestin altından evlenme teklifi çıktı.

Gittiği mekanda karşılaştığı genç ile sohbet ederken, gencin sevgilisine evlenme teklifi yapma hazırlığında olduğunu öğrenen Turan, otomobilini vererek, günün kusursuz geçmesi için yardımcı olmak istemiş. Ama yıldız futbolcu bununla da kalmamış! Hürriyet'in haberine göre, Arda, gencin tüm hazırlıklarının masraflarını da karşılamış. Kim bilir belki yakında ünlü futbolcuyu, çiftin nikâh şahidi olarak da görebiliriz.