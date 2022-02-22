"TELAFİ ETTİK"

14 Şubat Sevgililer Günü'nü ayrı geçirdiklerini ifade eden Cedi Osman, "Ben Amerika'daydım. Ama bizim için 14 Şubat, 16 Şubat oldu. Telefi ettik" dedi. 27 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Şahin ise, konuyla ilgili, "Cedi'nin İstanbul'a gelmesi, şu an yanımda olması en güzel hediye" şeklinde konuştu.