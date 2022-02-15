atv ekranlarından yayınlanan Destan, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 11. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Destan 11. bölüm full izle, Destan izle, Destan 11. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Destan'ın 15 Şubat Salı günü yayınlanacak 11. bölümünde neler yaşanacak? Destan dizisinin 11. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 11. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Destan izleyicileri, dizisinin 15 Şubat Salı günü ekranlara gelecek 11. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 11. bölüm bilgileri...

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DESTAN 11. BÖLÜM KONUSU

Türkleri birleştirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Akkız ve Batuga, bu mücadelede karşılarında hem Çin'i hem Rus'u bulur! Gizlice Çin'i kullanan Ulu Ece, Akkız'ı bir türlü öldüremeyince onun en büyük zaafını değerlendirir ve Batuga'yu kullanır.

Akkız, çift başlı kurt addettiği Batuga için kendini feda eder. Alpagu Han, Akkız'ın ölümü için hükmünü vermek zorunda kalır. Akkız, Gök Saray'ın avlusunda idam edilmek üzereyken, bu fedaya razı olmayan Batuga inanılmaz bir hamle yapar. Akıllığı olduğu anlaşıldığında öldürülme ihtimali olduğunu çok iyi bilen Batuga, buna rağmen Akkız ölümün eşiğindeyken kendini ortaya atar ve babası ile tüm saray erkânının karşısına dikilir: "Durun!"

Batuga'nın bu hamlesinden sonra Gök Hanlığı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

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Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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