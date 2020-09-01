Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti! Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan neden öldü?
ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın kadrosunda yer alan Haldun Boysan, çekimler için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde kalıyordu. Kaldığı otelde kalp krizi geçiren Boysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 62 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmaktaydı. Yaşanan bu üzücü ölümle birlikte "Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan neden öldü?" gibi sorularının yanıtı da merak konusu oldu.
Türk sinemasına, oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ile de damga vuran Haldun Boysan, kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen son dakika bilgisine göre, ATV ekranlarının yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.
Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
HALDUN BOYSAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?
Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından, Haldun Boysan'ın hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Türk sinemasına oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ile de katkı sağlayan Haldun Boysan, Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğluydu.
HALDUN BOYSAN KİMDİR?
Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Haldun Boysan, Yengeç burcudur. Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Haldun Boysan 1.71 cm boyunda ve 89 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Kurtlar Vadisi, Egenin Hamsisi ve Hercai dizilerinden hatırlayacağınız Haldun Boysan, ATV'nin yeni dizi Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosunda da yer almaktaydı.
Haldun Boysan'ın oynadığı dizi ve filmler
Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman
Gemide (1998)
Çılgın Bediş (1998) - Partal
Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
Merdoğlu (2000)
Nisan Yağmuru (2000)
Vasiyet (2001)
Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal
Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit
Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa
Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak
Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
Brindar (2004)
Aynalar (2004)
Görünmez Adam (2004)
Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)
Kısmet (2005) - Hüseyin
Asla Unutma (2005) - Nedim
Zaman Tüneli (2005)
Silahların Gölgesinde (2005)
Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas
Gen (film) (2006)
Köprü (2006) - Hüdai
Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası
Taşa Yazılan Aşk (2006)
Hayat Türküsü (2006)
Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
Dağlar Delisi (2007)
Kara Güneş (2007)
Canım Ailem (2008)
Beni Unutma (2008)
Servet Avcısı (2008)
Hesaplaşma (2009)
Kapalıçarşı (dizi) (2009)
Abimm (2009)
Sensiz Yaşayamam (2010)
Çakıl Taşları (2010)
Canan (dizi) (2011) - Orhan
Firar (dizi) (2011)
Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)
Merhamet (dizi) (2013) - Necati
Zeytin Tepesi (2014)
Sesli Güldüm (2014)
Otel Divane (2014) - Vedat
Gülcemal (2014) - Affan
Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)
O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi
Bahtiyar Ölmez (2017)
Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm
Akıllara Seza (2019)
Alef (dizi) (2020) - Nejat
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama