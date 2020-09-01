Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti! Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan neden öldü?

ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın kadrosunda yer alan Haldun Boysan, çekimler için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde kalıyordu. Kaldığı otelde kalp krizi geçiren Boysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 62 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmaktaydı. Yaşanan bu üzücü ölümle birlikte "Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan neden öldü?" gibi sorularının yanıtı da merak konusu oldu.

Türk sinemasına, oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ile de damga vuran Haldun Boysan, kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen son dakika bilgisine göre, ATV ekranlarının yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HALDUN BOYSAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından, Haldun Boysan'ın hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Türk sinemasına oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ile de katkı sağlayan Haldun Boysan, Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğluydu.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Haldun Boysan, Yengeç burcudur. Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Haldun Boysan 1.71 cm boyunda ve 89 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Kurtlar Vadisi, Egenin Hamsisi ve Hercai dizilerinden hatırlayacağınız Haldun Boysan, ATV'nin yeni dizi Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosunda da yer almaktaydı.

Haldun Boysan'ın oynadığı dizi ve filmler

Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman

Gemide (1998)

Çılgın Bediş (1998) - Partal

Aşkın Dağlarda Gezer (1999)

Oyuncak Hikayesi 2 (1999)

Merdoğlu (2000)

Nisan Yağmuru (2000)

Vasiyet (2001)

Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal

Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit

Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa

Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Brindar (2004)

Aynalar (2004)

Görünmez Adam (2004)

Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)

Kısmet (2005) - Hüseyin

Asla Unutma (2005) - Nedim

Zaman Tüneli (2005)

Silahların Gölgesinde (2005)

Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas

Gen (film) (2006)

Köprü (2006) - Hüdai

Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası

Taşa Yazılan Aşk (2006)

Hayat Türküsü (2006)

Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal

Dağlar Delisi (2007)

Kara Güneş (2007)

Canım Ailem (2008)

Beni Unutma (2008)

Servet Avcısı (2008)

Hesaplaşma (2009)

Kapalıçarşı (dizi) (2009)

Abimm (2009)

Sensiz Yaşayamam (2010)

Çakıl Taşları (2010)

Canan (dizi) (2011) - Orhan

Firar (dizi) (2011)

Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)

Merhamet (dizi) (2013) - Necati

Zeytin Tepesi (2014)

Sesli Güldüm (2014)

Otel Divane (2014) - Vedat

Gülcemal (2014) - Affan

Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)

O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi

Bahtiyar Ölmez (2017)

Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm

Akıllara Seza (2019)

Alef (dizi) (2020) - Nejat

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