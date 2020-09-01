01 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Haldun Boysan paylaşımı

Beşiktaş'tan Haldun Boysan paylaşımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Beşiktaş, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi olan oyuncu Haldun Boysan'ın vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı.

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi olan Boysan için siyah beyazlılar bir mesaj yayınladı.

İşte o paylaşım:

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