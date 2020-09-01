01 Eylül 2020, Salı
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Beşiktaş'tan Haldun Boysan paylaşımı
Beşiktaş, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi olan oyuncu Haldun Boysan'ın vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı.
Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi olan Boysan için siyah beyazlılar bir mesaj yayınladı.
İşte o paylaşım:
Kongre Üyemiz, değerli sanatçı Haldun Boysan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 31, 2020
Boysan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/rnwVVcFICN
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