21 Ağustos 2020, Cuma

MAGAZİN

Ibrahimovic ünlü spiker ile aşk mı yaşıyor?

Ibrahimovic ünlü spiker ile aşk mı yaşıyor?
MAGAZİN
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

'da gündem yine Zlatan Ibrahimovic oldu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, son dönemlerin popüler spikeri ile aşk mı yaşıyor?

Chi dergisinin kapaktan verdiği haber 'da gündem oldu. Dergi kapağında "Yazın sürpriz çifti" başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazıldı. Aşk dedikodularına ise 'nın menajeri nokta koydu. Menajer, "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadelerini kullandı.
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