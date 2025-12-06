Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rams Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi VAR'da görev yapacak hakem belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rams Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Rams Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

VAR EKİBİ AÇIKLANDI!

Öte yandan kritik karşılaşmada görev alacak VAR ekibi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Rams Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinin VAR'ı Alper Çetin oldu. AVAR'da ise Anıl Usta yer alacak.