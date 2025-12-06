Galatasaray'da o futbolcu için fesih kararı gelebilir!

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan genç futbolcu için kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, 3-2'lik skorla galip gelerek zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.