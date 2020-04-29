Dragon filmi konusu ne? Dragon filmi oyuncuları kimler? Dragon filmi türü ne?

ATV ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından oldukça beğenilen Dragon filmi öncesi ve sonrası büyük ilgi gördü. Dragon filmini izleyenler ve izleyecekler arama motorlarında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Dragon filminin konusu ne? Dragon filminin oyuncuları kimler? Filmin türü ne?

Dragon filmi büyük ilgi gördü. 2015 yapımı film fantastik ve romantik türlerini bir araya getiriyor. Yönetmen koltuğunda Indar Dzhendubaev oturuken güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla da bilim kurgu sevenler için harika bir film.

DRAGON FİLMİ KONUSU

Düğünü sırasında Prenses Miroslava bir ejderha tarafından kaçırılmış ve uzaklarda bir adaya götürülmüştür.. Mira tüm geçmişini, ailesini, arkadaşlarını ve sevgilisini geride bırakmak durumda kalmıştır. Şimdi taştan bir zindanda Arman isminde gizemli bir gençle kapalı kalmıştır. Mira bir yandan bu gencin kim olduğunu keşfetmeye çalışırken bir yandan da ejderhanın elinden kurtulmanın yollarını aramaktadır. Bu olay onu hiç beklemediği bir duruma sürüklemektedir.

DRAGON FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Indar Dzhendubaev

Türü : Fantastik / Romantik

Oyuncular : Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin

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