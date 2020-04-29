29 Nisan 2020, Çarşamba

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Dragon filmi konusu ne? Dragon filmi oyuncuları kimler? Dragon filmi türü ne?

Dragon filmi konusu ne?
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından oldukça beğenilen filmi öncesi ve sonrası büyük ilgi gördü. Dragon filmini izleyenler ve izleyecekler arama motorlarında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Dragon filminin konusu ne? Dragon filminin oyuncuları kimler? Filmin türü ne?

filmi büyük ilgi gördü. 2015 yapımı fantastik ve romantik türlerini bir araya getiriyor. Yönetmen koltuğunda oturuken güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla da bilim kurgu sevenler için harika bir film.

DRAGON FİLMİ KONUSU

Düğünü sırasında Prenses Miroslava bir ejderha tarafından kaçırılmış ve uzaklarda bir adaya götürülmüştür.. Mira tüm geçmişini, ailesini, arkadaşlarını ve sevgilisini geride bırakmak durumda kalmıştır. Şimdi taştan bir zindanda Arman isminde gizemli bir gençle kapalı kalmıştır. Mira bir yandan bu gencin kim olduğunu keşfetmeye çalışırken bir yandan da ejderhanın elinden kurtulmanın yollarını aramaktadır. Bu olay onu hiç beklemediği bir duruma sürüklemektedir.

DRAGON FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Indar Dzhendubaev

Türü : Fantastik / Romantik

Oyuncular : Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin

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