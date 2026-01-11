Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Serdar Saatçı, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'a kiralandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, 2025-2026 futbol sezonu için Al Nasr Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 11, 2026
