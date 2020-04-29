Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm sezon finali ile geceye damgasını vurdu! EDHO sezon finali izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan 165. bölüm sezon finali ile geceye damgasını vurdu. ATV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde neler oldu? EDHO sezon finali nasıl izlenir? EDHO izle...

Sezona erken veda eden reyting rekortmeni yapım bu hafta yayınlanan bölümü ile milyonları ekranlara kilitlemeyi başardı. Dizide bu hafta aksiyon dolu sahneler izleyicileri her zaman olduğu gibi heyecanlandırsa da aynı zamanda yapımın sevenleri erken sezon finali bölümü için üzüldüğüne dair sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

EDHO'nu sezon finalinde Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderildi. Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının sonucuna ulaşmıştır. Feyyaz için sırada masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek bulunuyor. Planlarda yer alanlara göre Kasaplar, Çakırbeyliler'e düzenlenen suikastın başarılı olduğu haberini verecek. Haberin gelmesiyle Feyyaz da kalıcı barış bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. İşler planladığı gibi gitmez. İhanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı serttir. Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi ve yalnız kalması an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.

EDHO SON BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm sezon finali izlemek için ATV'nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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