Kinsey Wolanski Instagram’dan açıkladı! Paraşüt kazasında bileğini kırdı!
Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham arasında oynanan ve Liverpool’un kazandığı maçta sahaya izinsiz bir şekilde mayosuyla giren ve uzun süre gündemden düşmeyen internet fenomeni Kinsey Wolanski, Sosyal medya hasabından yaptığı paylaşımla sakatlandığını duyurdu. Dünyaca ünlü internet fenomenin yaptığı paylaşım hayranları üzdü. Kinsey Wolanski’nin Instagram’ı üzerinden yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.
Ünlü internet fenomeni Kinsey Wolanski, dün akşam hayranlarına kötü bir haber verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi finali Liverpool-Tottenham maçında sahaya girmesiyle gündeme gelen Kinsey Wolanski, paylaşımıyla takipçilerini korkuttu.
KİNSEY WOLANSKI'NİN INSTAGRAM'INA TAKİPÇİ YAĞMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Liverpool ile Tottenham arasında oynanan UEFA Şampiyonlar ligi maçında mayosuyla sahaya izinsiz bir şekilde mayosuyla giren Kinsey Wolanski kısa süre içerisinde binlerce takipçi kazanmıştı. Kinsey, uzunca bir süre gündemi meşgul etmişti. Kinsey Wolanski, uzun süredir sadece gündelik yaşamından paylaşımlarda bulunuyordu. Wolanski'nin dün yaptığı paylaşım ünlü fenomeni tekrar gündemde ilk sıraya soktu. Ancak bu kez alıştığımız tarzının dışında bir paylaşımda bulunan ünlü fenomen, hayranlarına kötü haber verdi.
KİNSEY WOLANSKI AYAK BİLEĞİNİ KIRDI
Ünlü fenomen Kinsey Wolanski, Instagram üzerinden bir video paylaştı. Ünlü internet fenomeni bileğini kırdığını açıkladı. Wolanski yaptığı açıklamada, " Gerçekten rüzgarlı bir günde atlayış yaptım. Ne olduğunu soran takipçilerim için cevap veriyim. Ayak bileğimi kırdım." ifadelerini kullandı. Kinsey Wolanski'nin hayranları yorum ve beğenilerle ünlü fenomene destek oldular.
For all those asking how I broke my Ankle...... it was a really windy day skydiving and I dropped around 20ft straight onto my ankle on the landing 💔 Follow the inventor of @BangEnergy - @BangEnergy.CEO #BangEnergy #EnergyDrink
Kinsey (@kinsey)'in paylaştığı bir gönderi (8 Mar, 2020, 10:36öö PDT)
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