10 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın derbi ateşini yaktı! Tesislerde...

Sergen Yalçın derbi ateşini yaktı! Tesislerde...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2020

, oyuncularının derbisine konsantre olması için yoğun çaba harcıyor. Deneyimli teknik adam, kritik mücadele öncesinde ’ni dış dünyaya kapatacak.

, derbisi öncesinde işi sıkı tutuyor. Geride kalan dönemde haftanın ilk günlerinde antrenmanları basına açan ve tesislere ziyaretçi girişine izin veren deneyimli teknik adam, derbi öncesinde futbolcuların sadece maçı düşünebilmesi için dış dünyayla ilişkilerini kesiyor. , basın mensuplarından futbolcu yakınlarına kadar kapalı olacak ancak yönetim, Sergen Yalçın'ı yalnız bırakmayacak. Başkan başta olmak üzere Emre Kocadağ, hafta boyunca takıma destek olacak.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı

Yapılan antrenmanların tamamında taktik çalışmalara yoğunlaşacak olan deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın güçlü ve zayıf olduğu noktaları oyuncularına ezberletecek. Derbide sahaya süreceği 11'e henüz karar vermeyen Sergen Yalçın'ın, radikal değişiklikler yapması beklenmiyor. geçen 'ün 11'e döneceği, Lens'in de sağ önde görev alacağı gelen haberler arasında.

Beşiktaş düğmeye bastı! Derbi sonrası... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı
Beşiktaş'tan derbi seferberliği! Beşiktaş'tan derbi seferberliği!
Beşiktaş düğmeye bastı! Derbi sonrası... Beşiktaş düğmeye bastı! Derbi sonrası...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör