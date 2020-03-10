Beşiktaş'ta Sergen Yalçın derbi ateşini yaktı! Tesislerde...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde işi sıkı tutuyor. Geride kalan dönemde haftanın ilk günlerinde antrenmanları basına açan ve tesislere ziyaretçi girişine izin veren deneyimli teknik adam, derbi öncesinde futbolcuların sadece maçı düşünebilmesi için dış dünyayla ilişkilerini kesiyor. Nevzat Demir Tesisleri, basın mensuplarından futbolcu yakınlarına kadar kapalı olacak ancak yönetim, Sergen Yalçın'ı yalnız bırakmayacak. Başkan Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere Emre Kocadağ, hafta boyunca takıma destek olacak.

Yapılan antrenmanların tamamında taktik çalışmalara yoğunlaşacak olan deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın güçlü ve zayıf olduğu noktaları oyuncularına ezberletecek. Derbide sahaya süreceği 11'e henüz karar vermeyen Sergen Yalçın'ın, radikal değişiklikler yapması beklenmiyor. Ağrıları geçen Gökhan Gönül'ün 11'e döneceği, Lens'in de sağ önde görev alacağı gelen haberler arasında.

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