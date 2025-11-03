Recep Uçar ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu.

Recep Uçar ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını kulübün sosyal medya hesabından resmen açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sayın Atan'ın Salı günü akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.