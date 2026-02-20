Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,

"KAMUOYUNA DUYURU

6222 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Tümosan Konyaspor mevcut yönetiminden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış dört kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu adli süreç, Kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.