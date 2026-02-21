Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Medaş Konya büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 10 maç aradan sonra kaybetti ve 55 puanla ligin ilk sırasında yer aldı.

TÜMOSAN Konyaspor ise ligde 13 maç sonra ilk kez 3 puanla tanıştı ve 23 puanla 13. sıraya yükseldi. Teknik direktör İlhan Palut, Konyaspor ile ikinci dönemindeki ilk 3 puanını Galatasaray karşısında elde etmiş oldu.

Trendyol Süper Lig'de bir sonraki hafta TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.