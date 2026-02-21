Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 sonuçlanan mücadelede Galatasaray'ın Leroy Sane ile 49. dakikada bulduğu gol sonrası hakem Atilla Karaoğlan VAR'a çağrıldı.
VAR'da incelenen pozisyon sonrası Sane'nin attığı gol, Boey'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
GALATASARAY'DAN VAR TEPKİSİ
❌ Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor.#KNYvGS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 21, 2026
İŞTE O POZİSYON
Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.