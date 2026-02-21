CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:11
Galatasaray'dan VAR tepkisi! Galatasaray'dan VAR tepkisi! 21:38
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! 21:18
Beşiktaş Göztepe maçına hazır Beşiktaş Göztepe maçına hazır 20:16
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! 19:34
F.Bahçe, Kasımpaşa maçı hazırlığına başladı F.Bahçe, Kasımpaşa maçı hazırlığına başladı 18:24
Daha Eski
F.Bahçe genç yıldızın bonservisi aldı! F.Bahçe genç yıldızın bonservisi aldı! 15:48
Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! 15:37
G.Saraylı yıldız Napoli'nin hedefinde! G.Saraylı yıldız Napoli'nin hedefinde! 14:56
"Fenerbahçe ondan kurtuldu" "Fenerbahçe ondan kurtuldu" 14:00
F.Bahçe'nin rakibi G.Saraylı yıldız için devrede! F.Bahçe'nin rakibi G.Saraylı yıldız için devrede! 12:26
Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak 11:11
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
G.Saray'dan kritik mağlubiyet!
Gazzeliler çocuklara "ramazan coşkusunu" yaşatmaya çalışıyor
Gram altın bugün ne kadar oldu?