Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bizim için çok zor bir maçtı ve öyle de oldu. Oyun kalitesinden çok mücadelenin konuşulabileceği bir maç olacaktı ve öyle oldu. Beşiktaş maçına baktığımızda o karşılaşmanın altındaydık ama inanılmaz mücadele örneği göstererek bugün ayakta kalan bir takım olduk. Taraftarımızın desteğini aldık. Sadece iki pozisyonu bana göre yanlış oynadık. Gençlerbirliği duran toplarda ve geçişlerde çok etkili bir takımdı ve son bölümü de seyircimizin ve kulübemizin desteği ile çok iyi oynadık" diye konuştu.