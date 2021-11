Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut konuştu! "Formda olduğumuzu söyleyebiliriz"

Ligin flaş ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, formda olduklarını ve çıkışlarını Gaziantep FK maçında da sürdürmek istediklerini belirtti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Antrenman öncesi İlhan Palut ve futbolculardan Amir Hadziahmetovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde her maçın zor olduğunu kaydeden Palut, "Her 3 puan ortada. Gaziantep FK maçı da bunlardan bir tanesi olacak. Gaziantep takımının bir önceki hafta zaten iç sahada bir galibiyeti vardı. Son Trabzon maçında da çok iyi mücadele ettiler, çok fazla pozisyona girdiler. Oyun olarak yukarı doğru bir ivmesi görülüyor rakibimizin. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim de formda olduğumuzu söyleyebiliriz. Onun için bu çıkışımızı, iyi gidişimizi Antep'te de sürdürmek istiyoruz. İyi bir mücadele vermek istiyoruz çünkü Süper Lig maçlarında bu olmazsa olmaz. Kendi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Son maçta yaşadığımız eksiklikleri biraz daha minimize etmek istiyoruz ve Antep'ten güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.



"Ortada bir 3 puan var ve tabii ki bunu almak istiyoruz"

Galibiyet serilerinin takımın özgüveni ve ayakların yere daha sağlam basması açısından son derece değerli olduğunu dile getiren İlhan Palut, "Bizim şu anda Gaziantep FK maçına ortadaki bir 3 puandan başka bir anlam yüklediğimiz yok. Ne bir rekor peşindeyiz, Gaziantep'i deplasmanda yenemedik bunu bitirme peşinde değiliz. Böyle bir özel motivasyonumuz yok. Ama ortada bir 3 puan var ve tabii ki bunu almak istiyoruz. Oyuncularımı bunun dışında herhangi bir baskıya sokmadan oraya sadece iyi bir sonuç odaklı, inşallah kazanma odaklı gideceğiz" ifadelerini kullandı.



Hadziahmetovic: "Bu sene güzel bir futbol oynamaya çalışıyoruz"

Şu andaki lig durumlarından çok memnun olduklarını aktaran Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, "Gayet iyi çalışıyoruz. Önümüzde bir Gaziantep maçı var. Gaziantep takımı gerçekten iyi bir takım. O yüzden onları ciddiye alıyoruz ve oraya gittiğimizde 3 puanı hedefliyoruz. Geçen seneye göre bu sezon daha iyi bir kadroya sahibiz. Tabii ki de uzun süredir birlikte oynayan oyuncularımız birbirini daha iyi tanıyor. Bu sene güzel bir futbol oynamaya çalışıyoruz ve bu konuda başarılıyız. İnşallah bu ligde de güzel futbolumuzla birlikte güzel yerlere gelip ligi bitireceğiz" diye konuştu.

Hadziahmetovic, transferde adının Galatasaray ile anıldığının hatırlatılmasının üzerine ise, "Şu anda sadece Konyaspor'da güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Odaklandığım konu bu" diye cevap verdi.

