CANLI İZLE | RC Strasbourg-Mainz 05 maçı saati ve kanal bilgileri!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında RC Strasbourg, sahasında Mainz 05 ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı Almanya'da 2-0 kaybeden Fransız ekibi, kendi taraftarı önünde büyük bir geri dönüş peşinde. Mainz 05 ise yarı finale çok yakın durumda ve avantajını korumak istiyor. Strasbourg'un skoru çevirmek için erken gol bulması ve baskılı oyun sergilemesi kritik önem taşıyor. Alman ekibi deplasmanda savunmacı bir anlayışla maça çıkabilir. Her iki takım için de sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, UEFA Konferans Ligi'nin en heyecanlı rövanş maçlarından biri olacak. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri haberimizde!