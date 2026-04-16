Udinese Başkanı'ndan Nicolo Zaniolo hakkında flaş sözler: Onun bonservisi için çalışıyoruz!
Son dakika Galatasaray haberleri | İtalya Serie A ekiplerinden Udinese Başkanı Franco Soldati, İtalya'da bir radyo programına konuk oldu ve Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Nicolo Zaniolo'nun transferindeki son durum ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Soldati'nin sözleri...
"SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Soldati, "Bu konuyu sezon sonunda, her şey bittikten sonra değerlendireceğiz. Biz sezon bitmeden transfer konularında hareket etmeyiz.
"BONSERVİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Onun bonservisi için çalışıyoruz. Hem kişisel hem de futbol açısından Udine'ye çok profesyonel şekilde adapte oldu. Onu çok olumlu değerlendiriyoruz.
"UDINESE'DE KALACAKTIR"
Böyle bir yılın ardından bence Nicolo Zaniolo bir yıl daha Udinese'de kalacaktır. Udinese için ne ifade ettiyse, bizim için de aynı şekilde önemli. Bu konu değerlendirilecek ama hemen sonuçlanacak bir durum değil." ifadelerini kullandı.
İKİ FORMÜL VAR
2.5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Udinese'ye gönderilen Zaniolo'nun transferi için iki ayrı satın alma opsiyonu bulunuyor. İlk formülde İtalyan ekibi 5 milyon euro ödeyecek ancak Zaniolo'nun ilerideki satışından elde edilecek gelirin %50'si Galatasaray'a kalacak. İkinci seçenek ise 10 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun tüm haklarının Udinese'ye geçmesi.
PERFORMANSI
Bu sezon Udinese formasıyla 30 maçta görev alan İtalyan oyuncu 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile kontratı 2027 yılında sona eriyor.