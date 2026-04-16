Sevdiğim Sensin yeni bölüm fragmanı | Sevdiğim Sensin 11. bölüm tanıtımı izle

Star TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Sevdiğim Sensin 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Hapisten çıkan Fikret'in intikam planı, Erkan ve ailesini ölüm kalım mücadelesine sürüklüyor. Dicle'nin tek başına çıktığı yolculukta başına gelenler Erkan'ı dize getirirken, Ferman'ın köşkteki iktidar savaşı beklenmedik sonuçlar doğuruyor. Tahir'in yeni hedefi Civan'ı zor durumda bırakacak. Geçmişin hesaplaşması başlıyor, hiçbir karakter güvende değil. Sevdiğim Sensin yeni bölüm fragmanı ve şok detaylar haberimizde!

Giriş Tarihi: 16.04.2026 17:28

Sevdiğim Sensin YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Sevdiğim Sensin, 11. bölümüyle izleyiciyi 'yüzleşme' gerçeğiyle sarsmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Fikret'in özgürlüğüne kavuşmasıyla başlayan tedirginlik, yeni bölüm fragmanında yerini açık bir savaşa bırakıyor. Erkan'ın Dicle'yi kurtarmak adına başvurduğu o karanlık yol, onu Fikret'in tam da istediği noktaya; namlunun ucuna getiriyor. Dicle, kendi geçmişinin yükünden kurtulmaya çalışırken aslında ne kadar büyük bir tezgahın parçası olduğunu fark ediyor. Ferman ve Feride arasındaki gerilimin köşkteki tüm dengeleri yıktığı, sırlar ordusunun birer birer döküldüğü Sevdiğim Sensin 11. bölüm tanıtımıyla, Aldur ailesi için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerini veriyor.

SEVDİĞİM SENSİN GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Geçmişin gömülü sırları birer birer ortaya çıkarken, Aldur Köşkü'nde dengeler altüst olur. Ferman, öfkesini yalnızca Dicle'ye değil, ona destek olan Feride'ye de yöneltir ve köşkte büyük bir kaos yaratır. Kontrolünü giderek kaybeden Ferman, karşısında beklemediği bir güç bulunca kendini ve hâkimiyetini korumak için yeni hamleler planlar.

Yıllar sonra öğrendikleriyle sarsılan Erkan, Dicle'nin iyiliği için zor bir ikilemin içine düşer. Geçmişteki hatasının yükünü taşıyan Dicle ise kimseye açıklayamadığı bir kararın eşiğine gelir ve tek başına çıktığı yolculukta büyük tehlikelerle yüzleşir. Erkan, Dicle'yi kurtarmak ve onu eski hâline döndürebilmek için asla başvurmak istemediği bir yola sürüklenir.

Civan ise geçmişin yükünü yıllar sonra omuzlarından atmışken bu kez başka bir sorunla karşı karşıyadır. Tahir de kendine yeni bir amaç bulmuştur ve onun peşine düşer.

Fikret'in yeniden özgürlüğüne kavuşması, Aldur ailesinde tedirginliği artırır. Boş durmayan Fikret'in yeni hedefi Erkan'dır. Erkan'ın ona karşı yaptığı bir hamle ise Fikret'i daha da öfkelendirir. Onu yok etmeye yönelik planı yalnızca Erkan'ı değil, çevresindeki herkesi etkileyecek ve Fikret'i de kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

