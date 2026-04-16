Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Milan Skriniar, yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

Kulübün açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salondaki core çalışmasıyla başladı. Sahada çabukluk, koordinasyon ve pas uygulamalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İSMAİL YÜKSEK VE SKRINIAR'IN SON DURUMU

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle süre almayan İsmail Yüksek, takımla çalışmalarına devam etti.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar ise özel program eşliğinde çalışmalarına devam etmesinin ardından takımla çalışmalarda yer aldı. Slovak oyuncunun, Rizespor maçına ilk 11'de başlayıp 45-60 dakika sahada kalmasına yönelik bir planlama var. Ancak Domenico Tedesco son kararını maç günü verecek.