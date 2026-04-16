Galatasaray ile ismi uzun süredir transferde anılan Manchester City'li futbolcu Bernardo Silva hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Silva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İngiliz ekibiyle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Bernardo Silva'nın açıklaması ise şu şekilde:
9 yıl önce buraya geldiğimde, küçük bir çocuğun hayatında başarılı olmak, büyük şeyler başarmak hayaliyle gelmiştim. Bu şehir ve bu kulüp bana umduğumdan çok daha fazlasını verdi. Birlikte kazandığımız ve başardığımız şeyler kalbimde sonsuza dek yaşayacak bir miras. The Centurions, domestic quadruple, Treble, Four In A Row ve çok daha fazlası... O kadar da kötü değildi
Birkaç ay sonra bu şehirden veda etme vakti geliyor. Burada sadece bir futbol kulübü olarak değil, aynı zamanda evliliğimi ve ailemi başlattığım yerde de çok şey kazandık. Kalbimin derinliklerinden, Ines ve Carlota, teşekkür ederim!
Taraftarlara: Bu yıllar boyunca gösterdiğiniz koşulsuz destek asla unutmayacağım bir şey. Bir oyuncu olarak en büyük amacım, sizlerin sahada her zaman gurur duyup kendinizi iyi temsil edildi hissedeceğiniz şekilde tutkuyla oynamaktı. Umarım her maçta bunu hissetmişsinizdir. Buraya bir Manchester City oyuncusu olarak geldim, buradan ömür boyu bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Bu genç takımı desteklemeye devam edin, eminim size gelecekte birçok yeni ve muhteşem anı yaşatacaklar.
Kulübe, Pep'e, teknik ekibe ve bu 9 yıl boyunca yanımda olan tüm takım arkadaşlarıma: Tüm bu anılar için ve beni bu yolculuğun bir parçası yaptığınız için teşekkür ederim. Antrenman sahasında yarattığımız atmosfer bana kendimi evimde ve büyük bir ailenin parçası gibi hissettirdi. Gelin birlikte bu son haftaların tadını çıkaralım ve bu sezonun bize hâlâ getireceği her şey için savaşalım.Hepinizi seviyorum.