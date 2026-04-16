Kulübe, Pep'e, teknik ekibe ve bu 9 yıl boyunca yanımda olan tüm takım arkadaşlarıma: Tüm bu anılar için ve beni bu yolculuğun bir parçası yaptığınız için teşekkür ederim. Antrenman sahasında yarattığımız atmosfer bana kendimi evimde ve büyük bir ailenin parçası gibi hissettirdi. Gelin birlikte bu son haftaların tadını çıkaralım ve bu sezonun bize hâlâ getireceği her şey için savaşalım.Hepinizi seviyorum.