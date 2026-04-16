Sidiki Cherif'ten flaş şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Sidiki Cherif, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cherif'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

KARİYERİ HAKKINDA

"Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Futbola 5 yaşında başladım. Ardından Angers'e geçtim. O dönem 12 yaşındaydım. Özellikle akademide genç bir oyuncu olarak oynarken çok şey öğrendim ve kendimi çok fazla geliştirdim. O seneler öğrenerek ve tecrübe ederek geçti. O sezon çok gol attım ve sonrasında Angers ile kontrat imzaladım. Sözleşme sonrası çok maça çıktım. Ondan önceki yıl sakatlığım vardı ve o sakatlık geçtikten sonra tekrar Angers'da oynamaya devam ettim. Sonrasında da Fenerbahçe'ye transfer oldum."

F.BAHÇE'DE GEÇİRDİĞİ 2,5 AYLIK SÜREÇ HAKKINDA

"Bu süreç çok iyi şekilde geçti. Geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak bir şekilde karşılandım. Tesisteki, kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Hocam da aynı şekilde. Bu yaklaşımı gördüğünüz zaman bu size fazlasıyla yardımcı oluyor. Hem ben hem de ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Benim adıma çok iyi süreç. Buraya adapte olabildiğimizi söyleyebilirim ama İstanbul çok kalabalık bir şehir ve sabah trafiği çok fazla. İnsanların yaklaşımı gayet nazik ve kibar. Dolayısıyla böyle."

"ASENSIO, FRED VE KANTE'Yİ TELEVİZYONDAN İZLERKEN..."

"Çok güzel bir his ve duygu. Genç bir oyuncu olarak onları televizyondan seyrediyordum. Asensio, Fred, Kante. Bu oyuncuları televizyondan seyrederken şimdi onlarla oynayabiliyorum. Onlarla futbol oynamak kolay çünkü futbolun nasıl oynanması gerektiğini bilen oyuncular. Bu tip oyuncularla futbol oynamak daha kolay oluyor. Saha dışında da fazlasıyla nazik ve kibar insanlar. Birçok konuda bana tavsiyelerde bulunuyorlar. Onlarla oynamak keyifli ve ben hepsinden bir şeyler öğreniyorum. Sadece saydığımız isimlerden değil takımdaki herkesten bir şeyler öğreniyorum. Bu da haliyle futbolumu geliştiriyor ve olgunlaştırıyor. Onlarla oynayabilmek futboluma katkı sağlıyor."

TEDESCO HAKKINDA

"Öncelikle çok iyi anlaştığımı söylemek istiyorum. Sürekli bana tavsiyelerde bulunuyor. Benimle yakından ilgileniyor ve sürekli bana eşlik ediyor. Sahada en iyisini ortaya koyabilmem adına bana yardımcı oluyor. Transfer olmadan önce de onunla daha çok gelişeceğim konusunu konuşmuştuk. Ben de yaşayarak bunu görüyorum çünkü gelişim kat ediyorum. Taktik ve temel konularla ilgili ondan birçok şey öğrendim. Beraber çok daha iyi işler ortaya koyabileceğimiz kanaatindeyim. Onunla gelişim kat ettiğimi düşünüyorum. Çok iyi şekilde anlaşıyoruz. "

SAMSUNSPOR'A ATTIĞI SON DAKİKA GOLÜ HAKKINDA

"Çılgıncaydı. Hem ilk golüm hem de galibiyeti getirmesi dolayısıyla çok çılgıncaydı. Golden sonra taraftarlarımız da çok büyük coşku gösterdi. Tek kelimeyle harikaydı. Takımımıza yardımcı olabildiğim ve üç puanı kazanabilmemiz çok büyük mutluluk. En önemlisi üç puandı. Dolayısıyla takımımıza yardım edebilmek beni çok mutlu etti. Güzel bir andı."

"HALA ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR"

"Özellikle hocamız sayesinde çok fazla şey öğrendim. Sürekli kendisi ile iletişim halindeyiz. Bana videolar gösteriyor. Neyi daha iyi yapabilirim, geliştirmem gereken yerler nereler? Bunlar konusunda sürekli irtibat halindeyiz. Oyun anlamında da kendimi geliştirdiğimiz söyleyebilirim. Oyun vizyonumu daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Takımımızın nasıl bir oyun ortaya koyması gerektiği süreçte siz de bu süre içinde edinim kazanıyor ve öğreniyorsunuz. Geldiğim zamandan şu ana kadar çok daha iyi hislere sahibim. Bu süreç içerisinde tecrübe elde ediyorsunuz. Bu elbette çok çalışma ve eforla alakalı. Sadece maç özelinde değil antrenmanlarda da sürekli öğrenmeye çalışan bir futbolcuyum ve kendimi bu anlamda geliştirmeye çalışıyorum. Hala öğrenecek çok şey var. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmem gerekiyor."

"HEM LİGİ HEM DE TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Herkes için çok önemli sürece giriyoruz. Herkesin %100 şekilde bu son sürece konsantre olması gerekiyor. Bizler de öyleyiz. Güvenli bir şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağımıza şüphem yok. Ligde 5 maç kaldı. 5 maçını kazanırsak şampiyon olacağız. Zaten herkes %100 şekilde konsantre. Motiveyiz. Bunu başarabilmek adına her şeyimizi ortaya koyacağız. 5 maçı kazanmak istiyoruz. Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak için konsantre ve istekli şekilde ilerleyeceğiz."

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK MÜHİM OLACAK"

"Açıkçası beni çok fazla şaşırttılar. Bunu önceden de görebiliyordum ama yarattıkları gürültü ve ortaya koydukları ambiyans beni çok şaşırttı. Bizi çok güçlü şekilde destekliyorlar. Maç kazanabilmemiz için bu da bize fazlasıyla yardımcı oluyor. Diğer takım arkadaşlarımda aynı fikirdedir. Kazanmak için onların destekleri çok önemli. Sadece iç saha maçlarında değil, deplasmanda oynadığımız maçlara da geliyorlar ve fazlasıyla destek oluyorlar. Bu da galibiyet konusunda bize artı etki yaratıyor. Taraftarlarımız bizi sonuna kadar desteklemeye devam etsinler. Çok önemli sürece giriyoruz ve çok önemli maçlar oynayacağız. Onların desteği çok ama çok mühim olacak. İnanılmazlar. Bu şekilde devam etsinler. "