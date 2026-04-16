Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde basına açık düzenlenen idmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"G.SARAY TARAFTARINA LAYIK OLMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"

"Biraz rahatladık tabii ki maç fikstürü olarak. Sezon başından beri yoğun bir fikstürdeydik. Bu aralarda bu tür organizasyonlar yapmak istiyoruz. Bu hafta içi maç olmadığı için rahatız. En önemlisi Galatasaray taraftarının burada bize verdiği destek. Her zaman destek veriyorlar. Onlara layık olmak için çaba sarf ediyoruz."

"BU AYA GELDİĞİMİZDE..."

"Yaklaşık 47 maç oynadık. Hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Ligi hem Türkiye Kupası'nda önemli yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi performansımız, geçtiğimiz senelere göre Türk takımı adına en yüksek performanslardan biriydi. Daha yukarılara gitmek isterdik. Buna da yaklaştık. Liverpool'a elendikten sonra lige döndük. Milli ara sonrası 3 zor fikstürümüz vardır. Bu aya geldiğimizde bu kadar maç oynamak bazen oyuncularımızı psikolojik ve fiziksel anlamda yıpratabiliyor."

SAKATLIKLAR VE F.BAHÇE MAÇI HAKKINDA

"Osimhen'in sakatlığı, Asprilla'nın sakatlığı, Lang'ın parmağının kopması, Yunus'un sakatlıkları... Hem yarım hem eksik oyuncular var. Bu da aynı oyuncu grubu üzerine yük binmesi sonrası takım için zor maçlar olabiliyor, zorlandığımız maçlar olabiliyor. Pozitif anlamda bakarsak bugün buraya geldiğimizde ligde lideriz, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Tüm ipler bizim elimizde."

"HER ŞEYİN SORUMLUSU BENİM"

"Oyuncularıma inanıyorum, her zaman olduğu gibi. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan gurur duyuyorum, mutluyum. Hatalarımız yanlışlarımız olabilir. Bu hataları, yanlışları, puan kayıplarını birine yükleyeceksek benim. Benim hatalarım... Her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar da hep bu şekilde oldu. Oyuncularımla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağız. Yüzde yüz inanıyorum. Hiç şüphem yok. Önümüzdeki hafta kupa maçı var. Lig maçlarına net hazırlanacağımız döneme giriyoruz. Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net gösteriyor."

"HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK"

"Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara'da yanımızda olacaklar. Derbide yine yanımızda olacaklar. Onlarla birlikte bugüne kadar çok büyük yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi'nde herkesin hayranlıkla baktığı stadyum ve taraftarımız var. Taraftarla birlikte olduğunda oyuna çok net etki eden bir Galatasaray takımı var. Bunu çok gösterdik. Lige odaklanıp şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Ekibime, oyuncularıma, taraftarımıza en başta, başkanımız ve yönetimimiz maddi ve manevi takıma önemli destek veriyor. Yine başaracağız. Hiç şüphemiz yok. Galatasaraylılar'ın da şüphesi olmasın. Şampiyonluğu kutlayacağız. Moralimizi bozmuyoruz. Hiçbir şeye takılmıyoruz. Sadece futbolu, takımı, oyunu, şampiyonluğumuzu düşünüp inşallah en kısa zamanda buna ulaşacağız."

SORU: Mental yorgunluk ve doymuşluk eleştirileri var. Konsantrasyon ne düzeyde?

OKAN BURUK: Yorgunluk olmadığını gösteriyoruz. Ligde lideriz, kupada çeyrek finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı gördük. Doymuşluk yok, yorgunluk var. Bu döneme geldiğimizde her oyuncu yüzde yüz olamaz, ufak sakatlıklar olur. Yunus ile ilgili çok fazla yaşıyoruz. Birçok oyuncu ağrılarıyla oynuyor. Lang parmağı koptu, dikildi ve oynamaya çalışıyor. Dünyada birçok takım zorlanıyor. İngiltere, Fransa, İspanya şampiyonları da Şampiyonlar Ligi'yle götürürken zorlanıyor. Çok yoğun bir fikstür var. Bu fikstürde inişler çıkışlar oluyor. Biz bunu atlattık. Artık haftada tek maç var. Oyuncuların performansından memnunum.

"GALATASARAY İÇİN OSIMHEN..."

Şanssızlıklar var. Osimhen sezon başından bu yana 3. kez sakatlandı. Osimhen'in olmadığı 3. bölüm. Bu son bölümde bu hep dile getiriliyor ama bazı oyuncular, bazı takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappe, Bayern Münih için Kane neyse, Galatasaray için de Osimen o"

"HER ŞEYDEN ÇOK ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"

"Buraları oynamak istiyorsanız çok güçlü profillerle oynamalısınız. Sakatlıklar, mental yorgunluklar olabilir. Biz açız, istekliyiz. Her şeyden çok şampiyonluğu istiyoruz. Oyuncular, benden de çok istiyor şampiyonluğu."

ELEŞTİRİLER HAKKINDA

"Sosyal medyadaki eleştirileri anlamak, kabul etmek lazım. Bizim işimiz sosyal medyadaki eleştirileri dinlemek değil. Oraları göreceğiz, kabul edeceğiz. Eleştiriler olacak, saygı duyuyorum. Oyuncuları kırmadıkça, kimseyi ezmedikçe bu eleştiriler olacak. Bu sene övgü de çok fazla aldık. Övgü alıyorsanız eleştiriyi de almak zorundasınız. Sadece takım bir beraberlik aldığında çok farklı haberler çıkıyor. Yok o onu yaptı, bu bunu yaptı. Her zaman işleyen düzen, kötü gittiğinde farklı yorumlanıyor. Şunu kabul etmeliyiz; ligde lideriz, en yakın rakibimizle evimizde oynayacağız. Pozitif anlamda düşünecek bir takım varsa bu en başta Galatasaray'dır, en şanslı, en önde olan Galatasaray'dır. Bunun dışında bir şey önemsemiyoruz. Galatasaray taraftarına bir sorumluluğumuz var. Bunu yine yerine getireceğiz. Oyuncularımızla buna inandık."

OSIMHEN'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA

"Osimhen dün büyük bir bölümde antrenman yaptı takımla. Fiziksel olarak iyi, antrenmanı rahat rahat bitirdi. Her oyuncu katılımı, takıma olumlu yansıyor. Osimhen, lokomotiflerden biri. Tüm oyuncuları önemsiyorum, antrenman performansları iyi. Osimhen'in antrenmana katılması takımı pozitif olarak etkiledi. Hafta sonu için bugün ve cuma günü bakacağız. Ankara'ya götürüp götürmeyeceğimizi değerlendireceğiz."

OSIMHEN ANTRENMANDA YER ALDI

Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Victor Osimhen, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının antrenmanında yer aldı.